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В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

Общество

Глава России Владимир Путин подписал закон об изменении порядка компенсации по ОСАГО 28 марта текущего года

Москва, 28 апреля 2017, 07:50 — REGNUM  В России с 28 апреля вступили в силу поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), устанавливающие приоритет натурального возмещения перед денежной выплатой. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Владелец транспортного средства теперь при покупке полиса ОСАГО получает от страховщика список станций техобслуживания (СТО), с которыми имеет соглашение. В случае ДТП на одной из них можно будет отремонтировать автомобиль.

«По закону расстояние до сервиса от места ДТП либо места жительства автовладельца (по его выбору) должно составлять до 50 км, срок ремонта — не более 30 дней», — говорится в сообщении.

Согласно новым требованиям, правила регламентируют и ответственность сервиса за просрочку ремонта транспортного средства. За каждый день просрочки ремонтная компания будет платить штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. Гарантия на ремонт составит шесть месяцев (двенадцать месяцев — на кузовные и лакокрасочные работы).

Имеющие гарантию автомобили (не старше 2-х лет) должны будут ремонтироваться на авторизованных СТО для сохранения гарантии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава России Владимир Путин подписал закон об изменении порядка компенсации по ОСАГО 28 марта текущего года. Согласно изменениям, получить денежную компенсацию при наступлении страхового случая можно лишь в некоторых случаях.

Речь идет о случаях, когда транспортное средство было полностью уничтожено, потерпевшему был причинен вред средней тяжести или тяжкий, а также если его постигнет смерть, или же если стоимость ремонта превысит предельный размер страховой выплаты (400 тыс. рублей).

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Обязательное страхование автогражданской ответственности
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