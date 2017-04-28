Жителя Украины осудили на 5 лет за помощь в проведении референдума в ДНР
Прокуратура Донецкой области обвинила мужчину в «посягательстве территориальную на целостность Украины»
Киев, 28 апреля 2017, 07:24 — REGNUM За помощь в проведении референдума о независимости Донецкой Народной Республики к пяти годам тюрьмы приговорили жителя Дружковки Донецкой области, сообщает 27 апреля пресс-служба прокуратуры Донецкой области.Согласно сообщению, 46-летний мужчина организовывал проведение референдума в пгт Райское в апреле 2014 года и являлся главой участковой комиссии в поселке.
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Прокуратурой мужчина обвинен в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (ч. 2 ст. 110 УК Украины), суд приговорил жителя Украины к пяти годам тюремного заключения с одним годом испытательного срока.
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Напомним, ранее прокуратура Донецкой области также обвинила жительницу Доброполья в проведении референдума об отделении от Украины ДНР в пгт Новодонецкое. Женщина возглавляла избирательную комиссию в поселке и была обвинена в «посягательстве на территориальную целостность Украины».
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