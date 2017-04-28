Россия передала 6 тонн гумпомощи в сирийские провинции Алеппо и Дамаск

Москва, , 06:05 — REGNUM Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 27 апреля провели шесть гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городе Алеппо — в районах Аль-Акрамия, Аль-Шахба-Аль-Кадима, Макар Аль-Энбия и Аль-Джандуль, а также в округе Ханану Аль-Инзарат — жителям было передано 6 тонн питьевой бутилированной воды и продовольствия.

Жителям населённого пункта ДахиятАль-Асад провинции Дамаск переданы продукты питания и медикаменты.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 1893 человека. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,03 тонны.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

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