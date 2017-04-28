СМИ: Правительство разрешит ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Москва, , 05:42 — REGNUM ВИЧ-инфицированным в России могут разрешить усыновлять или брать под опеку детей, сообщает 28 апреля газета «Коммерсантъ».

По информации издания, такая мера предусмотрена планом мероприятий по реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России, утверждённом премьер-министром

«В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребёнка?» — сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения документе.

Среди других мероприятий, предусмотренных планом — актуализация к третьему кварталу 2017 года нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения ВИЧ-инфекции, эпидемиологического контроля за её распространением, а также соцподдержки лиц с ВИЧ, в том числе оказания им психологической и юридической помощи.

К первому полугодию 2018 года предполагается усовершенствовать систему эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Отмечается, что документ был подписан премьером ещё 20 апреля, между тем на официальном сайте правительства план до настоящего времени не опубликован. По словам источника в правительстве, распоряжение будет обнародовано 2 мая. В Минздраве документ до его публикации комментировать отказались.