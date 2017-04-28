В столице Камчатки дороги растаяли вместе со снегом: яма на яме

Петропавловск-Камчатский, , 03:43 — REGNUM «Как после бомбежки», «Да здесь только на танке, да и то не факт», «Налоги платим, а ездить не возможно» — так жители Петропавловска-Камчатского комментируют состояние городских дорог, на которых после зимы яма на яме. В мэрии города на 2017 год запланировали проведение ямочных ремонтов на 45 миллионов рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В городе сейчас практически невозможно найти район, где на проездах не встречались бы ямы и выбоины. Причем размеры некоторых из них явно превышают все допустимые нормы. Так, местные автомобилисты назвали «самой убитой» дорогой участок проезда примерно в 1 км до городской автостанции. Там трасса практически разрушена и проезд крайне затруднен. Причем, в стремлении объехать ямы автомобилисты вынуждены выезжать на встречную полосу, за что потом получают административные штрафы, так как на этом участке установлены камеры видеонаблюдения.

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При этом подрядчики выпустили на дороги Петропавловска часть дорожной техники. В частности, машину «Магнум», которая временно латает большие ямы. Свою работу эта техника начала в центре региональной столицы — там поспешили навести порядок на дорогах в преддверии майских праздников. Остальные участки, в том числе и до автостанции — пока ждут своего часа, правда, когда он наступит, никто точно сказать не может.

«В перечень объектов, подлежащих ямочному ремонту в 2017 году, включено более 60 адресов. Объем работ составит около 20 тысяч квадратных метров дорог. На проведение данных работ выделено более 45 миллионов рублей», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии краевого центра.

При этом масштабные работы дорожники начать пока не могут, так как метеоусловия пока не позволяют. В пятницу, 28 апреля, например, на Камчатку действует очередной циклон, который принес мокрый снег.

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Возмущение водителей вызывает тот факт, что чиновники ранее заявляли о работах по временному латанию дыр на дорогах, но на самых плохих в этом плане участках до сих пор ничего не сделано. Ту же трассу до автостанции додумались засыпать щебнем, который в считанные часы разлетелся по всей дороге и только ухудшил ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Камчатка получила дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 1,5 миллиарда рублей на проведение работ по строительству и реконструкции дорог регионального значения.