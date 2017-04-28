Политические советники КНР ищут пути решения экологических проблем страны

Пекин, , 03:25 — REGNUM Политические советники Поднебесной объединили усилия, чтобы выработать предложения по пересмотру закона о профилактике и контроле загрязнения воды, сообщает 28 апреля агентство «Синьхуа».

Члены Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая пришли к общему мнению, что несмотря на ряд частных улучшений, в целом, ситуация с загрязнением воды в Китае очень мрачная.

По их мнению, новая редакция закона о профилактике загрязнения воды должна учитывать устойчивость воды к условиям окружающей среды и устойчивость окружающей среды к составу воды в качестве показателей вычисления допустимых выбросов, а также использование показателя фактического сокращения выбросов для оценки работы местных властей.

Кроме того, должна быть активизирована совместная профилактика загрязнений рек и озер, а также создана унифицированная, всесторонняя система информирования о состоянии воды, утверждают советники.

Общественность также должна быть вовлечена в решение задач защиты водных ресурсов, а судебные дела в защиту общественных интересов, касающиеся загрязнения воды должны быть всячески поддержаны.

Возглавил заседание лично Председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэн.

Напомним, что особо остро проблема с загрязнением воды стоит перед китайской столицей — городом Пекином. В связи с этим, власти города начали стодневную кампанию, направленную на защиту городской экологии.

Читайте также: Пекин начал кампанию по борьбе с загрязнением воды

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин будет еще активнее бороться с загрязнением воздуха