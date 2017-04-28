Ограбление в Парагвае: $11,72 млн и нападавших найти не удалось

Асунсьон, , 02:43 — REGNUM Полиция назвала сумму денежных средств, похищенных у инкасаторов во время ограбления, ставшего крупнейшим в истории Парагвая — гангстеры похитили из бронированного автомобиля $11,72 млн, передает Associated Press.

Также стали известны другие подробности дерзкого нападения, которое произошло в Сьюдад-дель-Эсте 24 апреля.

На данный момент установлено, что в ограблении участвовало от 50 до 80 человек, вооруженных огнестрельным оружием. В ходе нападения на автомобиль инкассации компании Prosegur грабители подожгли 20 автомобилей, чтобы посеять хаос. Для вскрытия бронированного автомобиля нападавшие использовали взрывчатку.

После совершения ограбления гангстеры вступили в перестрелку с полицией, которая продолжалась около трех часов. В ходе перестрелки один полицейский был убит, четверо гражданских получили ранения. Несколько нападавших были ранены. Полицейским удалось «отвоевать» $1,5 млн из украденных денег.

В настоящий момент грабители находятся в Бразилии. Власти Бразилии задержали 15 человек по подозрению в причастности к нападению, однако семерых уже отпустили из-за отсутствия улик.

Украденные денежные средства до сих пор не найдены. Организаторы ограбления также пока не установлены.

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