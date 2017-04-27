В здание парламента Македонии силой прорвались протестующие

Скопье, , 23:34 — REGNUM В здание парламента Македонии силой прорвались участники акции протеста, сообщает агентство Sputnik Сербия.

Уточняется, что демонстранты преодолели кордоны полиции и вошли в здание македонского парламента.

По информации агентства, причиной акций протеста стал факт избрания спикером парламента Македонии Талата Хафера.

Спустя некоторое время полицейский спецназ разогнал участников акции протеста и выгнал их из здания парламента.

Политический кризис в Македонии продолжается с окончания выборов 2016 года, когда сторонники бывшего премьер-министра Николая Груевского выиграли выборы, но не смогли получить достаточного для формирования правительства количества голосов избирателей.

В итоге победившей консервативной партии противостоит коалиция из социал-демократов и двух партий, представляющих интересы этнических албанцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Македонии отказал во встрече уполномоченному Госдепа США