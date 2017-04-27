В здание парламента Македонии силой прорвались протестующие
Собравшиеся выражали недовольство избранным спикером парламента
Скопье, 27 апреля 2017, 23:34 — REGNUM В здание парламента Македонии силой прорвались участники акции протеста, сообщает агентство Sputnik Сербия.
Уточняется, что демонстранты преодолели кордоны полиции и вошли в здание македонского парламента.
По информации агентства, причиной акций протеста стал факт избрания спикером парламента Македонии Талата Хафера.
Спустя некоторое время полицейский спецназ разогнал участников акции протеста и выгнал их из здания парламента.
Политический кризис в Македонии продолжается с окончания выборов 2016 года, когда сторонники бывшего премьер-министра Николая Груевского выиграли выборы, но не смогли получить достаточного для формирования правительства количества голосов избирателей.
В итоге победившей консервативной партии противостоит коалиция из социал-демократов и двух партий, представляющих интересы этнических албанцев.
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