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Южному Уралу добавили денег на экологические проекты

Общество

Экобюджет возрос почти на четверть

Ян Брейгель Младший. Аллегория четырех стихий. Вода, Воздух, Огонь и Земля (фрагмент). 1630-е
Ян Брейгель Младший. Аллегория четырех стихий. Вода, Воздух, Огонь и Земля (фрагмент). 1630-е

Челябинск, 27 апреля 2017, 21:44 — REGNUM  На мероприятия в сфере экологии Южного Урала будут потрачены дополнительные 150,9 млн рублей, выделенные за счет средств госкорпорации «Росатом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов Челябинской области.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области включили выделенные средства в бюджет региона на 2017 год. Кроме того, региональные парламентарии утвердили изменения областного бюджета на 6,7 млн рублей. Средства пошли на частичное покрытие расходов по ликвидации паводка 2013 года, а также на обеспечение работы депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации и их помощников.

«Эти средства также выделены региону с федерального уровня и имеют целевое назначение, то есть не могут быть направлены на иные расходы», — сообщил министр финансов регионального правительства Андрей Пшеницын.

Ранее на 2017 год в бюджете Челябинской области было предусмотрено порядка 540 млн. рублей на экологические программы. Запланированы мероприятия по программам «Охрана окружающей среды Челябинской области», «Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области» и «Развитие лесного хозяйства Челябинской области».

Отметим, в связи с последними изменениями, принятыми депутатами южноуральского Заксобрания, доходы и расходы областного бюджета увеличились на 157,6 млн рублей.

На текущий момент параметры бюджета на 2017 год составляют: 126 млрд 816,9 млн рублей по доходам и 136 млрд 817,4 млн рублей по расходам. Дефицит не изменился и находится на отметке 10 млрд рублей.

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Проблемы экологии
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