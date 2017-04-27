Проект долгостроя в корзину: В Кабардино-Балкарии отказались от онкоцентра

Нальчик, , 18:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отказались от идеи строительства онкологического центра в Нальчике. Долгострой уже нет смысла завершать, так как проект устарел и не соответствует современным требованиям. Об этом заявил глава правительства республики Алий Мусуков на заседании парламента республики 27 апреля, пишет «Интерфакс».

Как пояснил премьер-министр, онкологический центр возводился по федеральной программе, которая уже завершена. Сам объект остался недостроенным, теперь устаревший проект онкоцентра надо менять. Здание планируют возводить на прежнем месте.

Кроме того, морально устарело и оборудование для лучевой терапии. Ремонт гамма-терапевтического аппарата специалисты считают нецелесообразным, так как он обойдется в 11 млн рублей, новая установка стоит 35 млн рублей. Власти региона пока не приняли решения по этому вопросу, отметил Алий Мусуков.

Читайте также: Некому лечить: В Кабардино-Балкарии не хватает почти 500 врачей

Правительство РФ поможет Кабардино-Балкарии решить социальные вопросы

Как сообщало ИА REGNUM, строительство онкологического центра на 220 коек в Кабардино-Балкарии ведется с 2007 года. В 2014 году Минэкономразвития РФ оценило стоимость работ по завершению строительства в сумму 2 млрд рублей. На тот момент времени специалисты оценивали объем выполненных работ в 60%.

В том же году президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву России изучить вопрос о целесообразности строительства онкологического центра в Кабардино-Балкарии. Эту проблему обозначил перед главой России один из студентов в ходе встречи в Московском инженерно-физическом институте. По мнению Путина, такие межрегиональные центры нужны, а конкретно, подходит ли для этого Кабардино-Балкария, Путин поручил выяснить Министерству здравоохранения.

Три года назад средств на завершение строительства не нашли и стройка была остановлена.