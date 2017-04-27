Президент Туркмении удостоился кубка Международной федерации конного спорта

Ашхабад, , 18:44 — REGNUM В столице Туркмении состоялось заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. В ходе этого мероприятия председатель Международной федерации конного спорта Ингмар Де Восвручил президенту Гурбангулы Бердымухамедову кубок и медаль за вклад в развитие конноспортивной сферы.

Глава государства выразил благодарность за полученные награды и отметил, что принимает их как признание заслуг всего туркменского народа и туркменистанских коневодов.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов присвоил почетное звание «Заслуженный коневод Туркмении» президенту Ахалтекинской коневодческой ассоциации Испании Бланка де Толедо Лома Осорио, президенту Ахалтекинской коневодческой ассоциации Франции Элоиза Анемон Флавиа Жирарди и коневоду из Узбекистана Бактурди Ибадуллаеву.

Президент Туркмении поблагодарил иностранных конезаводчиков за усердия, прилагаемые для преумножения мировой славы ахалтекинских скакунов, за увеличение их генофонда и пожелал им профессиональных успехов.

Справка ИА REGNUM : Ахалтекинский скакун — одна из древнейших пород верховых лошадей, выведена на территории современной Туркмении около 5 тысяч лет назад. Ахалтекинцы относятся к чистокровной категории лошадей, поскольку на протяжении всего периода своего существования не скрещивалась с другими породами.

Ахалтекинские кони имеют сложный характер и тяжело поддаются дрессировке, но при этом являются очень выносливыми и непритязательными, также они регулярно демонстрируют высокие результаты на различных международных соревнованиях.