«Запретить нельзя разрешить» — в пригороде Челябинска испугались митинга

Полетаево, Челябинская область, , 18:10 — REGNUM Запретить собрание граждан после ранее выданного разрешения на проведение мероприятия по теме экологии решила администрация Полетаевского сельского поселения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила организатор мероприятия, депутат Совета депутатов Полетаевского сельского поселения Юлия Кудашова.

Как сообщила инициатор проведения акции, запланированной на 30 апреля в форме собрания граждан, Юлия Кудашова, сегодня, 27 апреля, ее экстренно вызвали в администрацию Полетаево, где вручили уведомление за подписью главы администрации Полетаево Евдокии Лавровой, о запрете на проведении собрания на площадке возле поселкового Дома культуры. В объяснениях, по словам Юлии Кудашовой, запрет аргументируется тем, что заявленное количество участников — до 1000 человек, якобы физически не поместится на заявленной площадке. Помимо этого, написано в уведомлении, у организаторов нет согласования с органами правопорядка на проведения мероприятия.

Однако, как отмечает Кудашова, на площадке у Дома культуры, ранее проходили и акции численностью порядка полутора тысяч человек. Также, говорит местный депутат, согласования с полицией имеются, — стоит штамп от отдела полиции в Полетаево.

Кроме этого, по словам Кудашовой, ее сегодня, 27 апреля, после того, как вручили уведомление о запрете проведения мероприятия, несколько часов «мурыжили» в здании администрации, настойчиво объясняли «последствия ее прыти», и настоятельно просили «умерить пыл и не ввязываться».

Поведение администрации представляется странным, говорят участники инициативной группы по проведению собрания граждан в Полетаево. После поданного 18 апреля уведомления, говорят они, на проведение публичного мероприятия в центре поселка Полетаево, 20 апреля полетаевская администрация выдала документ за номером 351, в котором написано о разрешении на проведение: «в администрации Полетаевского сельского поселения рассмотрено уведомление от 18 апреля 2017 от депутата Совета депутатов Полетаевского сельского поселения Кудашовой Юлии Николаевны о намерении провести 30 апреля 2017 года с 13.00 до 15.30 в Полетаево публичное мероприятие — собрание, с целью привлечения жителей к экологической проблематике муниципалитета, совместного поиска эффективных решений и актуальных решений проблем в указанной сфере с количеством участников до 1000 человек». Сославшись на федеральный закон о собраниях и митингах, шествиях и пикетированиях, администрация Полетаевского сельского поселения, по словам Юлии Кудашовой разрешила проведение акции.

Однако сегодня, 27 апреля, депутат была вызвана с утра в администрацию, где ей вручили документ полетаевской администрации за номером 366, в котором говорится о запрете проведения ранее согласованного и разрешенного мероприятия.

«Я получила уведомление, в котором говорится: «администрация поселка, о намерении провести собрание 30 апреля 2017 года в 13.00 в Полетаево у Дома культуры с целью популяризации мероприятий, проводимых в рамках объявленного года экологии в Российской Федерации, привлечении внимании жителей Полетаево к экологической проблематике муниципалитета, совместный поиск эффективных решений актуальных проблем в указанной сфере и количеством участников до 1000 человек, сообщает — в связи с тем, что планируемое публичное мероприятие не соответствует требованиям федерального закона от 19 июня 2004 года номер 54-ФЗ, о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях, а именно указанное место заявленного мероприятия не соответствует заявленному количеству участников, данная площадь не рассчитана на 1000 человек»», — сообщила депутат.

Активистка подозревает, что чиновников из администрации Полетаево «настропалили», либо в администрации Сосновского района, либо в вышестоящей инстанции.

В связи с оказываемом давлении, депутат Кудашова обратилась за помощью и поддержкой по партийной линии — в «Справедливую Россию», в которой она состоит. По словам депутата, ей уже обещана помощь. Вместе с тем активистка отмечает, что скорее всего местные власти в связке с вышестоящими чиновниками, и так действуют, потому что боятся публичной огласки экологических проблем в Полетаево.

«Чиновники не хотят шума, поэтому «глушат» любую инициативу. К сожалению применяемые методы, могут обернуться против самих чиновников, и ответственность за происходящее, придется нести главе администрации Полетаево», — подозревает Юлия Кудашова.

Отметим, дозвониться до главы администрации Полетаевского сельского поселения Евдокии Лавровой корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Чиновница не отвечала на звонки.

Напомним, на 30 апреля в пригородном поселке Челябинска — Полетаево было запланировано собрание жителей. На нём предполагалось поставить вопрос о недопустимости использования полигона ТБО, расположенного на землях полетаевского муниципалитета, под складирование или переработку мусора из Челябинска.

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