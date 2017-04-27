Четверг, 27 Апреля 2017 года
19:06:46 МСК

В УрФО стартовала проектная сессия ОНФ по теме благоустройства

Общество

В Первоуральске начала работу Уральская сессия Общероссийского народного фронта по благоустройству городской среды

Первоуральск, Свердловская область, 27 апреля 2017, 18:07 — REGNUM  

Более двухсот экспертов ОНФ из регионов Урала и Пермской области, чиновники, архитекторы, собственники жилья в многоквартирных домах собрались, чтобы обсудить, как сделать дворы и общегородские пространства более комфортными для жизни людей.

«Это первое мероприятие такого масштаба, первая окружная проектная сессия, которая поможет жителям городов научиться формулировать свои потребности по благоустройству городской среды, доносить свое мнение до чиновников различного уровня. ОНФ будет принимать самое активное участие в реализации программы благоустройства. Необходимо выявить ее слабые места и предложить соответствующие решения. Кроме того, важно понимать, что это не только благоустроенные дворы и парки, но и чистый, доступный общественный транспорт, благоустроенная территория школ, больниц, детских садов», — заявила член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

В проектной сессии приняли участие представители более 20 муниципалитетов Свердловской области. Проблемными вопросами с Народным фронтом поделились не только активные горожане, но и муниципальные чиновники, которые также внесли ряд предложений, касающихся бюджетирования городской среды.

«Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин подчеркнул, что при благоустройстве дворов и городских территорий обязательно должно учитываться мнение людей. Мы планируем выработать механизмы эффективного взаимодействия между властями и горожанами. Родной двор — то, с чего начинается представление человека о мире, двор формирует отношение ребенка к окружающей среде, к своей стране. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы наши дети росли в благоустроенных чистых дворах», — прокомментировала руководитель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Важной частью сессии стала работа с практическими кейсами — например, обсуждение проекта благоустройства одного из дворов Первоуральска. Жители домов, к которым относится двор, приняли участие в дискуссии не только на площадке сессии, но и в собственном дворе, куда выехали эксперты ОНФ. За пару часов в проект, который предлагала администрация города, были внесены изменения, отвечающие потребностям людей. На других площадках состоялось обсуждение проектов дворов Нижнего Тагила, а также знакового места для жителей Первоуральска — городского фонтана. Они заявили, что хотели бы улучшить его, а также облагородить городскую набережную.

Стоит отметить, что сотрудники органов исполнительной власти приняли активное участие в работе дискуссионных площадок. Так, представитель министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области отметил, что комфорт городской среды должен соотноситься с повышением качества услуг ЖКХ, а также с работой с проблемой твердых бытовых отходов.

По итогам проектной сессии будут сформированы предложения от ОНФ, которые планируется представить врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Юрий СеливановВраг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
РыбинскЯрославская областьРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
27.04.17
Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»
Улан-БаторМонголия Проблемы Байкала Политика
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
СтокгольмШвеция Антитеррор Общество
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
ИсламабадПакистан Афганский фактор Политика
NB!
27.04.17
Владимир Добрынин Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
МадридИспания Сепаратизм в Европе Политика
NB!
27.04.17
Анастасия СуховерковаКипрский конфликт: противостояние перешло в море
НикосияКипр Кипрский конфликт Политика
NB!
27.04.17
МИД РФ — журналисту США: Если в Москве — «режим», то что в Вашингтоне?
Нью-ЙоркСША Информационная война против России Политика
NB!
27.04.17
Получить возмещение по ОСАГО наличными смогут 30% владельцев машин
МоскваРоссия Обязательное страхование автогражданской ответственности Общество
NB!
27.04.17
Счетная палата: В Дагестане были использованы незаконно 2,126 млрд рублей
МахачкалаРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
27.04.17
Машина инкассаторов попала в ДТП на Кубани: четверо погибших
КраснодарРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
27.04.17
Станислав СтремидловскийЧернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
27.04.17
Багровые воды: В реку Сочи сливали краску
КраснодарРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.04.17
Министр — об авиаударе: Событие в САР полностью отвечает политике Израиля
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
ЧелябинскРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
27.04.17
«Калининградских чиновников следует признать соучастниками террористов»
КалининградРоссия Антитеррор Происшествия
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
БухарестРумыния Борьба венгров Румынии (Трансильвании) за самоопределение Политика
ещё главное