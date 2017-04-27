В УрФО стартовала проектная сессия ОНФ по теме благоустройства

Первоуральск, Свердловская область, , 18:07 — REGNUM

Более двухсот экспертов ОНФ из регионов Урала и Пермской области, чиновники, архитекторы, собственники жилья в многоквартирных домах собрались, чтобы обсудить, как сделать дворы и общегородские пространства более комфортными для жизни людей.

«Это первое мероприятие такого масштаба, первая окружная проектная сессия, которая поможет жителям городов научиться формулировать свои потребности по благоустройству городской среды, доносить свое мнение до чиновников различного уровня. ОНФ будет принимать самое активное участие в реализации программы благоустройства. Необходимо выявить ее слабые места и предложить соответствующие решения. Кроме того, важно понимать, что это не только благоустроенные дворы и парки, но и чистый, доступный общественный транспорт, благоустроенная территория школ, больниц, детских садов», — заявила член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

В проектной сессии приняли участие представители более 20 муниципалитетов Свердловской области. Проблемными вопросами с Народным фронтом поделились не только активные горожане, но и муниципальные чиновники, которые также внесли ряд предложений, касающихся бюджетирования городской среды.

«Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин подчеркнул, что при благоустройстве дворов и городских территорий обязательно должно учитываться мнение людей. Мы планируем выработать механизмы эффективного взаимодействия между властями и горожанами. Родной двор — то, с чего начинается представление человека о мире, двор формирует отношение ребенка к окружающей среде, к своей стране. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы наши дети росли в благоустроенных чистых дворах», — прокомментировала руководитель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Важной частью сессии стала работа с практическими кейсами — например, обсуждение проекта благоустройства одного из дворов Первоуральска. Жители домов, к которым относится двор, приняли участие в дискуссии не только на площадке сессии, но и в собственном дворе, куда выехали эксперты ОНФ. За пару часов в проект, который предлагала администрация города, были внесены изменения, отвечающие потребностям людей. На других площадках состоялось обсуждение проектов дворов Нижнего Тагила, а также знакового места для жителей Первоуральска — городского фонтана. Они заявили, что хотели бы улучшить его, а также облагородить городскую набережную.

Стоит отметить, что сотрудники органов исполнительной власти приняли активное участие в работе дискуссионных площадок. Так, представитель министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области отметил, что комфорт городской среды должен соотноситься с повышением качества услуг ЖКХ, а также с работой с проблемой твердых бытовых отходов.

По итогам проектной сессии будут сформированы предложения от ОНФ, которые планируется представить врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву.