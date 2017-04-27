22 жителя Донецкой области получили помощь от ДНР

Донецк, , 17:15 — REGNUM Власти Донецкой народной республики (ДНР) выплатили единовременную денежную помощь 22 ветеранам Великой Отечественной войны с подконтрольной Украине территории Донецкой области. Об этом 27 апреля информирует пресс-служба Совмина ДНР.

Отмечается, что за помощью приезжают не только доверенные лица ветеранов, но и сами участники войны.

«В Центре социальной помощи и административных услуг, расположенном на КПВВ «Октябрь», сегодня, 27 апреля, состоялась очередная выплата единовременной помощи ко Дню Победы ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в Волновахском районе Донецкой области. В данном центре это первая выплата. Всего в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса единовременную помощь ко Дню Победы уже получили двадцать два ветерана Великой Отечественной войны с территории Донбасса, временно подконтрольной Украине. За помощью обращались как лично ветераны, так и их доверенные лица. Сегодня в центр на КПВВ «Октябрь» с доверенностью приехал зять ветерана», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Совмина ДНР, 27 апреля доверенному лицу ветерана выплатили 5 тыс гривен.

«По состоянию здоровья из-за полученной в годы войны инвалидности он не смог приехать за положенной ему от Республики помощью лично. Уполномоченный представитель управления труда и социальной защиты населения и специалисты ГП «Почта Донбасса» оформили и выплатили доверенному лицу ветерана единовременную помощь. По желанию заявителя выплата была произведена в гривнах — в размере 5000. Выплаты единовременной помощи ветеранам ко Дню Победы, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945, будут осуществляться по 30 сентября текущего года», — отмечается в материале.

Напомним, за последние два дня помощь была оказана еще двум ветеранам: 26 апреля деньги получил на КПП «Еленовка» по доверенности племянник ветерана и 25 апреля на КПП «Майорск» сын ветерана, воевавшего в составе зенитно-артиллерийской дивизии с января по май 1945 года. Ветераны Второй мировой войны могут получить единовременную материальную помощь в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, объявленной главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким 17 февраля 2017 года. Оформить материальную помощь можно с 15 марта по 30 сентября. Размер — 10 тысяч рублей или 5 тыс гривен.