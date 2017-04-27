Чемпионки Олимпиады-2016 «возьмут под крыло» львицу из ростовского зоопарка

Ростов-на-Дону, , 16:52 — REGNUM Гандболистки «Ростов-Дона», в том числе чемпионки Олимпиады-2016, возьмут под опеку львицу из ростовского зоопарка. Торжественная церемония состоится в день открытия сезона — 30 апреля. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донской команды.

Стоит отметить, что львица является талисманом дружины Фредерика Бужана. И теперь у команды появится живой талисман.

Осенью 2016 года в зоопарке Ростова-на-Дону случился неприятный инцидент. Львица Вирджиния набросилась на одного из рабочих, ремонтировавшего вольер белого медведя. Как позже выяснилось, мужчина сам спровоцировал хищника.

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Напомним, брать питомцев ростовского зоопарка под опеку может кто угодно. Так, например, у 15-летнего белого медведя Якута и юную медведицу Комету в покровителях — компания «Роснефть», за домашними осликами ухаживают ученики гимназии № 9 имени М.М.Сперанского, амурский тигр Устин взят под опеку частным лицом, а в аквариуме живёт сетчатый скат, опекаемый крупной производственной компанией. На вольере животных прикрепляется табличка с именем и фамилией опекуна или названием фирмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опекуны оказывают посильную помощь в улучшении жизни животных. К примеру, средства, которые они переводят на счёт зоопарка, направляются на обогащение среды, улучшение условий содержания, покупку кормов и витаминных добавок. При этом работники питомника отчитываются за каждую потраченную копейку.

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