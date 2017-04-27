Песков: Кремль не будет контролировать использование георгиевских ленточек

Москва, , 16:50 — REGNUM У Кремля нет позиции по вопросу регламентирования ношения георгиевских лент и крепления этого символа Победы на средства транспорта или личные вещи, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарьответил на вопрос представителей СМИ о введении ограничений использования черно-оранжевых лент и запрета их крепления на сумках или автомобилях.

«Я не думаю, что у нас в Кремле есть какая-то позиция», — ответил Песков на этот вопрос.

Наряду с этим, Дмитрий Песков рассказал, что уже восемь лет ежедневно носит георгиевскую ленточку на своей сумке. Пресс-секретарь президента России носит ее на работу и берет с собой в командировки.

Дмитрий Песков подчеркнул, что эта георгиевская ленточка, которой он гордится, облетела вместе с ним почти весь мир.

«И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку на своей сумке», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

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