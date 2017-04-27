ОНФ проследит за гарантийными сроками для отремонтированных дорог

Москва, , 16:42 — REGNUM Правительство РФ запланировало введение гарантийных сроков для отремонтированных дорог регионального и местного значения. Эксперты Общероссийского народного фронта отмечают, что в разработанных нормативных документах остались пробелы: чтобы механизм заработал, надо предусмотреть всю цепочку взаимодействий заказчиков и подрядчиков, включая систему контроля за состоянием отремонтированных дорог. Соответствующие предложения эксперты рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» направят в ближайшее время в Министерство транспорта РФ.

Ведомство разработало и предложило экспертному сообществу обсудить проект приказа, утверждающий типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, а также проект Рекомендаций по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения. Эксперты ОНФ отметили, что предложенные нормативные акты являются серьезным шагом вперед, так как ранее в стране не было единого подхода к установлению гарантийных сроков на результаты ремонта и строительства дорог, а региональные и муниципальные власти не были обязаны такие сроки предусматривать

Напомним, активисты Народного фронта еще в 2014 году в ходе масштабного автопробега обратили внимание на то, что каждый регион и муниципалитет сам определяет, какой срок ему установить, при этом власти руководствуются непонятными критериями. Тогда же депутат Госдумы Александр Васильев («Единая Россия»), руководивший экспедицией ОНФ по дорогам страны, внес проект поправок в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в котором было предложено обязать заказчиков строительства любых автомобильных дорог общего пользования выставлять подрядчику требования о гарантии качества работ. В январе 2016 г. во время Межрегионального форума ОНФ в Ставрополе активисты Народного фронта подняли вопрос необходимости ускорения принятия законопроекта и наведения порядка с гарантийными сроками на дорожные работы. По итогам форума президент страны, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения по обязательному определению в государственных и муниципальных контрактах гарантийных сроков на результаты выполненных работ в сфере дорожной деятельности.

«Хорошо, что правительство нас услышало. Народный фронт вносил свой законопроект, но та альтернатива, которую предложило правительство, а именно — закрепить для заказчиков обязанность выставлять гарантийные сроки на дорожные работы через утверждение типового контракта, — нас устраивает, так как это даст возможность более широко прописать требования к таким гарантиям», — отметил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» Александр Васильев.

По его словам, мало просто распространить на дороги гарантийные обязательства — федеральный центр должен помочь регионам и муниципалитетам создать правила игры, по максимуму прописать те вещи, которые помогут заказчикам правильно вести свои контрактные отношения с подрядчиками. К примеру, в проектах нормативных актов Минтранса ничего не говорится об обязанностях сторон по самому процессу исполнения гарантийных обязательств. Таким образом, заказчик в течение гарантийного срока может так и не проверить, в каком состоянии находится отремонтированная подрядчиком дорога, а при обнаружении на ней трещины и ямы уже по истечению срока, ремонтировать их за счет бюджета или оставить как есть, что, по словам Васильева, и происходит повсеместно.

«То есть гарантийный срок будет, а обязанности следить за дорогой в это время — нет. Поэтому необходимо предусмотреть обязанность заказчика проводить проверку гарантийных объектов, определить — когда и как часто комиссия должна выезжать на участок, определить срок устранения выявленных в ходе таких проверок нарушений», — пояснил Александр Васильев. Он добавил, что все замечания экспертов в ближайшие дни будут направлены в Минтранс. В свою очередь директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта России Олег Ступников заверил, что и типовые условия контрактов, и рекомендации по установлению гарантийных сроков — «живые документы», в которые можно и нужно вносить сейчас предложения.