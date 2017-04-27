На комплексный капремонт домов Ленобласть перейдет с 2018 года

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:59 — REGNUM Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ленинградской области с 2018 года будет проводиться комплексно, чтобы этот процесс не превращался в «бесконечный поток проблем». Причем, взносы с населения или бюджетное финансирование капремонта будут увеличены лишь в том случае, если на счетах регионального Фонда капремонта перестанут оставаться неизрасходованные средства. Об этом сегодня, 27 апреля, в ходе заседания областного правительства заявил губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Ленобласти поручил с 2018 года проводить комплексный капремонт, объединяя все необходимые работы по каждому дому в единый лот.

«Последние мои встречи с населением показывают правоту населения, таково же и мое понимание сути капитального ремонта, что нам все-таки нужно уйти от капремонта частями, когда мы берем в одном доме только кровлю, в другом — только подъезд, в третьем — берем фундамент, в четвертом — фасад. Надо нам менять программу капремонта, чтобы мы выходили и ремонтировали целиковые объекты — дом от цоколя до кровли. И возвращаться к ремонту через нормативный срок в 20−25 лет. То, что сейчас происходит, к сожалению, вызывает у жителей недоумение, поскольку пока делают кровлю — еще больше убивают фасад, пока делают фасад — убивают подъезд, пока делают подъезд — убивают фундамент. Идет бесконечный поток проблем», — сказал Александр Дрозденко.

Усомнился в этой идее зампред правительства Ленобласти по ЖКХ Олег Коваль, после чего подвергся критике по поводу уровня исполнения программы капремонта.

«Хотелось бы идти навстречу жителям, но собираемость в Ленинградской области хоть и высокая, но стоимость одного квадратного метра — 5,55 рублей. В Санкт-Петербурге стоимость выше, субсидии города в капремонт составляют порядка 9 млрд рублей. Если переходить на комплексный капремонт, то мы в год будем ремонтировать не 500 элементов по фасадам и 500 по кровлям, а всего порядка 100 домов. И на 18 районов не будет видно — работа сведется к тому, что люди перестанут платить», — предположил Коваль, после чего глава региона напомнил своему заместителю по ЖКХ о 2 млрд неиспользованных средств, лежащих на депозитах.

«Вот когда вы скажете, что у нас в программе минус, у нас кредиторская задолженность 500 млн рублей (или хотя бы 100 млн или даже 10 млн рублей), тогда мы вернемся к вопросу повышения платы за капремонт или увеличения бюджетного финансирования. А сейчас что вы просите? Чтобы увеличили бюджетное финансирование на уровне Питера? Вы сначала используйте те деньги, которые у вас есть. Вы даже 200 млн рублей не заслужили из бюджета! Как только я увижу, что у вас не хватает денег в бюджете, первое, что сделаю — как минимум, удвою бюджетное финансирование и первый подниму вопрос повышения платы с населения. А пока у вас свободные остатки остаются на депозитах. Хорошо, что на отдельном счету в целости и сохранности, но деньги не в работе», — отрезал Дрозденко.

Как сообщила замглавы комитета по ЖКХ Екатерина Кайянен, в программу капремонта до 2048 года в Ленобласти включено порядка 12,5 тысяч домов. «Утвержден график проведения аукционов, что позволит до конца 2017 года выполнить программу на уровне не менее 40−50%. Собираемость взносов на капремонт началась с 52% в 2014 году, в 2015 году достигла 81%, за 2016 год собираемость была 88,5%», — отметила она.

Максимальное выполнение программы капремонта (на 90%) показали Кировский, Гатчинский и Выборгский районы. Немного не дотянули до 80% Сланцевский и Волосовский районы Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в общероссийском рейтинге капремонта жилых домов Ленобласть занимает лишь 82-е место из 85. Хуже дела обстоят только в Тверской области и республике Северная Осетия-Алания.

Для реализации 30-летней программы ежегодно формируются краткосрочные планы. В Ленобласти установлен двухлетний срок реализации такого плана, отметила замглавы профильного комитета. Краткосрочный план 2014 года полностью выполнен.

В краткосрочный план 2015 года было включено 416 многоквартирных домов, стоимость программы составила чуть более 1 млрд рублей, срок реализации — до конца 2016 года. В настоящее время остались небольшие долги: 409 домов закрыто, 7 домов были законсервированы по погодным условиям, но сейчас работы уже ведутся и завершатся до конца мая.

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Краткосрочный план программы 2016 года запланирован к завершению до 31 декабря этого года, в программу вошел 541 дом, стоимость составила 1 млрд 757 млн рублей. В настоящее время законтрактовано чуть более 1 млрд рублей (338 домов или 62% от необходимого количества). Исполнение программы в настоящее время составляет 32%.

«По остальным договорам подряда подрядчики активно принимают объекты и выходят на работы. В ближайшие 2−3 дня завершается работа по объявлению аукционов на оставшиеся 38% домов, кроме 13 домов, по которым пока не состоялись собрания собственников жилья. Таким образом, до середины июня 2017 года все договоры подряда будут заключены. До конца года планируем выполнение по этой программы на уровне не менее 40−50%», — пояснила Екатерина Кайянен.

Программа капремонта на 2018 год (со сроком реализации до конца 2019 года) будет сформирована, по ее словам, до конца 1 августа текущего года.

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