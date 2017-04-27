Туристический портал Тверской области будет запущен в сентябре

Тверь, , 16:20 — REGNUM Туристический портал, где будет представлена вся информация об объектах и маршрутах туриндустрии Тверской области начнет работу уже в сентябре этого года. Разработка портала ведется по поручению губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Туризм — это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», — отметил губернатор Игорь Руденя.

К разработке туристического портала привлечены тверские программисты и дизайнер. Как рассказал руководитель регионального министерства туризма Иван Егоров, был изучен опыт других субъектов РФ и зарубежных стран. В настоящее время сформирована концепция портала: стоит задача сделать его одним из лучших в России.

Создание туристического портала является только частью масштабной работы по созданию комфортных условий для туристов в регионе. Так, недавно было принято решение об установке дорожных знаков к объектам туристического показа, а данные о культурных учреждениях региона вскоре появятся в навигационных системах Яндекс и Google.