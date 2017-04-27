Туристический портал Тверской области будет запущен в сентябре
Власти рассчитывают, что портал войдет в число лучших в России
Тверь, 27 апреля 2017, 16:20 — REGNUM Туристический портал, где будет представлена вся информация об объектах и маршрутах туриндустрии Тверской области начнет работу уже в сентябре этого года. Разработка портала ведется по поручению губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
«Туризм — это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», — отметил губернатор Игорь Руденя.
К разработке туристического портала привлечены тверские программисты и дизайнер. Как рассказал руководитель регионального министерства туризма Иван Егоров, был изучен опыт других субъектов РФ и зарубежных стран. В настоящее время сформирована концепция портала: стоит задача сделать его одним из лучших в России.
Создание туристического портала является только частью масштабной работы по созданию комфортных условий для туристов в регионе. Так, недавно было принято решение об установке дорожных знаков к объектам туристического показа, а данные о культурных учреждениях региона вскоре появятся в навигационных системах Яндекс и Google.
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.