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Туристический портал Тверской области будет запущен в сентябре

Общество

Власти рассчитывают, что портал войдет в число лучших в России

Тверь, 27 апреля 2017, 16:20 — REGNUM  Туристический портал, где будет представлена вся информация об объектах и маршрутах туриндустрии Тверской области начнет работу уже в сентябре этого года. Разработка портала ведется по поручению губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Туризм — это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», — отметил губернатор Игорь Руденя.

К разработке туристического портала привлечены тверские программисты и дизайнер. Как рассказал руководитель регионального министерства туризма Иван Егоров, был изучен опыт других субъектов РФ и зарубежных стран. В настоящее время сформирована концепция портала: стоит задача сделать его одним из лучших в России.

Создание туристического портала является только частью масштабной работы по созданию комфортных условий для туристов в регионе. Так, недавно было принято решение об установке дорожных знаков к объектам туристического показа, а данные о культурных учреждениях региона вскоре появятся в навигационных системах Яндекс и Google.

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Развитие внутреннего туризма
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