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Финские пограничники и российские таможенники предупредили о майском буме

Общество

В праздничные дни граждане России и Финляндии массово отправятся друг к другу в гости

Город Лаппеенранта (Финляндия)
Владислав Краев © ИА REGNUM
Город Лаппеенранта (Финляндия)

Иматра, Финляндия, 27 апреля 2017, 15:57 — REGNUM  В предстоящие предпраздничные и праздничные дни, с 28 апреля по 9 мая, на российско-финляндской границе ожидается резкое увеличение пассажиропотока в пунктах пропуска. В связи с этим смены финских пограничников будут работать в усиленном режиме, однако российских туристов просят «запастись терпением и быть готовым к возможным очередям». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 апреля, в пограничном отряде по региону «Юго-Восточная Финляндия» пограничной охраны Финляндии.

«Прогнозируется, что наиболее длинные очереди на въезд в Финляндию будут по утрам и в дневное время, а на выезд обратно в Россию — ближе к вечеру, — отметили финские пограничники. — Пограничный отряд по району «Юго-восточная Финляндия» стремится обеспечить бесперебойный, но — прежде всего — безопасный пограничный контроль, во всех условиях».

В пограничном отряде просят российских путешественников для прохождения пограничного контроля заранее подготовить необходимые документы: паспорт, визу, страховые полисы, документы на автомобиль и возможные документы, связанные с планом пребывания в ЕС.

Финские пограничники также напоминают, что в Финляндию нельзя провозить популярные в России антирадары, радар-детекторы, травматические пистолеты, электрошокеры, телескопические дубинки и другие предметы самообороны.

Отдельно даны разъяснения по шипованной резине для автомобилей. Дело в том, что по финскому законодательству период использования шипованной зимней резины в этом году закончился 24 апреля.

«Дополнительно в законе сказано, что использование шин с шипами разрешается и вне установленного срока, если погодные условия того требуют. Если водитель оценивает, что во время поездки, возможно, понадобится шипованная резина, то её использование разрешается», — отмечается в сообщении пограничного отряда по региону «Юго-Восточная Финляндия».

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Выборгская таможня России также предупредила об увеличении числа российских граждан, желающих посетить Финляндию, в связи с чем возможно образование очередей перед международными пунктами пропуска, увеличение времени ожидания прохождения пограничного и таможенного контроля.

Российские таможенники прогнозируют значительное увеличение количества легковых автомобилей на выезд из РФ со второй половины дня 28 апреля, 29 и 30 апреля, 1, 5, 6, 7, 8 и 9 мая, а также массовый въезд на территорию России 1-го, 8−10 мая.

«В период праздничных дней будет организовано использование полос движения реверсивного направления, а также, в случае необходимости, — полос на грузовом направлении для движения легкового автотранспорта», — пообещали в Выборгской таможне.

Российские таможенники рекомендуют перед выездом отслеживать информацию о ситуации в пунктах пропуска и планировать маршрут с учетом полученной информации.

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