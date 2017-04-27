Архангельские юнгаши напишут «письма Победы» юнгам военных лет

Архангельск, , 17:43 — REGNUM Ученики архангельской средней общеобразовательной школы Соловецких юнг примут участие во всероссийской акции «Письмо Победы», которая стартовала в Поморье в феврале 2017 года. Написанные на специальных бланках письма найдут своих адресатов: в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к 75-летию легендарной школы Соловецких юнг, письма будут вручаться юнгам военных лет, либо их родственникам. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в пресс-службе правительства региона.

Евгений Корнюх, директор ГАУ Архангельской области «Патриот», на базе которого организована эта патриотическая акция, отметил, что она подчеркивает связь поколений, способствует воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти. Акция проходит во всех районах Архангельской области.

«Все письма обязательно найдут своего адресата. Так, в мае этого года наш регион будет отмечать 75-летие легендарной школы Соловецких юнг. Подготовка к торжествам уже ведется. Запланировано много самых разных мероприятий и акций, которые, в том числе, пройдут и на Соловках», — сказал Евгений Корнюх.

Добавим, что программа «Соловецкие юнги» реализуется в регионе с 2005 года.