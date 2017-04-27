Псковичи установят памятник Неизвестному солдату у границы с Евросоюзом

Пыталово, Псковская область, , 15:00 — REGNUM На братском захоронении в деревне Гавры Пыталовского района Псковской области к Дню Победы откроют памятник Неизвестному солдату. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, бетонная скульптура солдата высотой 2,9 метра на постаменте появится благодаря Российскому военно-историческому обществу.

Автор памятника — российский скульптор-монументалист Денис Стритович.

Официальное открытие памятника запланировано на 6 мая. Администрация Пыталовского района уже начала работы по благоустройству территории и подготовке фундамента для монумента.

Отметим, братское захоронение в деревне Гавры, где покоятся 95 погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов, находится близ границы с Евросоюзом. «Памятник будет виден проезжающим по международной трассе Санкт-Петербург — Каунас», — отметили в пресс-службе администрации Псковской области.