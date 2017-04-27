Рогозин назвал причину сокращения отряда космонавтов

Москва, , 14:56 — REGNUM Изменения в отряде российских космонавтов носят плановый характер и связаны с необходимостью омоложения состава. Об этом 27 апреля заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Это слишком серьезный возраст у космонавтов. В этом году Роскосмос объявил новый набор»

По его словам, средний возраст летчиков в отряде космонавтов составляет 53 года., — пояснил Рогозин и подчеркнул, что обновление состава отряда является плановым.

Вице-премьер добавил, что набор космонавтов будет увязан и с новой системой подготовки пилотов, и с использованием новых робототехнических средств, которые могли бы выполнять вместо людей наиболее сложную работу в космосе.

Речь идет о перспективах пилотируемых полетов в космос после 2024 когда, когда международная космическая станция прекратит работу. В качестве одного из возможных вариантов Рогозин назвал создание национальной орбитальной станции.

Напомним, 24 апреля стало известно о том, что межведомственная комиссия государственной корпорации «Роскосмос» по отбору космонавтов уволила из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина. Начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков пояснил, что уход космонавтов происходит по естественным причинам — летчики стареют.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля заявление об отчислении из отряда космонавтов подал 58-летний Геннадий Падалка — рекордсмен по пребыванию на орбите, чей налет составляет 878 суток. Стоит отметить, что возраст американки Пегги Уитсон, которая 24 апреля побила предыдущий рекорд астронавтов NASA по суммарной длительности полётов (534 дня), составляет 57 лет.

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