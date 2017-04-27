Четверг, 27 Апреля 2017 года
16:07:49 МСК

Рогозин назвал причину сокращения отряда космонавтов

Общество

Средний возраст летчиков в отряде — 53 года

Москва, 27 апреля 2017, 14:56 — REGNUM  Изменения в отряде российских космонавтов носят плановый характер и связаны с необходимостью омоложения состава. Об этом 27 апреля заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

По его словам, средний возраст летчиков в отряде космонавтов составляет 53 года. «Это слишком серьезный возраст у космонавтов. В этом году Роскосмос объявил новый набор», — пояснил Рогозин и подчеркнул, что обновление состава отряда является плановым.

Вице-премьер добавил, что набор космонавтов будет увязан и с новой системой подготовки пилотов, и с использованием новых робототехнических средств, которые могли бы выполнять вместо людей наиболее сложную работу в космосе.

Речь идет о перспективах пилотируемых полетов в космос после 2024 когда, когда международная космическая станция прекратит работу. В качестве одного из возможных вариантов Рогозин назвал создание национальной орбитальной станции.

Напомним, 24 апреля стало известно о том, что межведомственная комиссия государственной корпорации «Роскосмос» по отбору космонавтов уволила из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина. Начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков пояснил, что уход космонавтов происходит по естественным причинам — летчики стареют.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля заявление об отчислении из отряда космонавтов подал 58-летний Геннадий Падалка — рекордсмен по пребыванию на орбите, чей налет составляет 878 суток. Стоит отметить, что возраст американки Пегги Уитсон, которая 24 апреля побила предыдущий рекорд астронавтов NASA по суммарной длительности полётов (534 дня), составляет 57 лет.

Читайте также: Российский космонавт-рекордсмен Падалка навсегда останется на Земле

Читайте ранее в этом сюжете: Из отряда космонавтов в РФ уволены ещё три лётчика

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Анастасия СуховерковаКипрский конфликт: противостояние перешло в море
НикосияКипр Кипрский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Игорь БекшаевЗахоронение Ленина церковными канонами не регулируется
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
27.04.17
Станислав СтремидловскийЧернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
27.04.17
Багровые воды: В реку Сочи сливали краску
КраснодарРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
ЧелябинскРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
БухарестРумыния Борьба венгров Румынии (Трансильвании) за самоопределение Политика
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
Ашот ПогосянРоссийский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
МоскваРоссия Проект «Люди России» Культура
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
«Дома для подтопленцев в Хабаровском крае непригодны для проживания»
ХабаровскРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное