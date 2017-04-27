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ОНФ увидел улучшение качества дорог в Ярославле

Общество

Эксперты Общероссийского народного фронта проверили «убитые» и гарантийные дороги

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Активисты ОНФ оценивают состояние дорожного покрытия улицы Блюхера в Ярославле
Иллюстрация: Фото ярославского отделения ОНФ
Активисты ОНФ оценивают состояние дорожного покрытия улицы Блюхера в Ярославле

Ярославль, 27 апреля 2017, 14:54 — REGNUM  Команда проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проверила состояние дорожного покрытия в Ярославле. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном исполкоме ОНФ.

Эксперты изучили состояние 15 дорог, как гарантийных, так и тех, которые отметили горожане на «Карте убитых дорог». Рейд начался в Дзержинском районе, на улице Блюхера. Состояние дороги вызвало нарекания общественников: она оказалась практически полностью разбитой. На этой улице находится школа № 81, и ученики ежедневно переходят здесь дорогу, рискуя своими жизнями.

Состояние улицы Александра Невского, находящейся на гарантии, оказалось несколько лучше. На этой дороге также были зафиксированы ямы и выбоины, но с учетом того, что срок гарантии пока не вышел, здесь должен быть произведен ремонт. Вице-мэр Михаил Кузнецов, присутствовавший во время проверки, пообещал, что все гарантийные обязательства будут выполнены. При этом подрядчик — компания «Ярдорстрой» — является банкротом. Срок гарантии на улицу Александра Невского истекает 30 августа.

На Юго-Западной окружной дороге (ЮЗОД), в районе дома № 25 по улице Нефтяников, дорожная инспекция ОНФ нашла огромную яму глубиной 30 сантиметров. Ситуацию пока спасает то, что яма находится вне проезжей части, на обочине.

Эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов в целом признал улучшение ситуации с состоянием дорог в Ярославле. По его словам, «гарантийные дороги стали лучше». Вместе с тем он признал необходимость капитального ремонта «убитых дорог» и обустройства их ливневой канализацией.

«Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» позволит сделать скачок в плане улучшения дорог. Нужно приезжать в город после этого строительного сезона и смотреть на изменения», — заключил Цопов.

На «карте убитых дорог» в Ярославле было отмечено порядка 100 улиц. Общественники проверили наиболее часто упоминаемые из них.

Читайте ранее в этом сюжете: ОНФ в Ярославле проверит «убитые дороги»

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Общероссийский народный фронт
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