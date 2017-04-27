В Подмосковье появились 5 новых «Населенных пунктов воинской доблести»
Почетное звание является высшей степенью признательности жителей Московской области
Звенигород, Московская область, 27 апреля 2017, 14:31 — REGNUM В Московской области четыре села и город Звенигород получили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Об этом заявил зампред правительства Московской области — руководитель главного управления территориальной политики Александр Костомаров, передает «Подмосковье сегодня».
«Комиссией были рассмотрены семь ходатайств: это деревня Ленино Истринского района, поселок Колюбакино Рузского района, село Ярополец Волоколамского района, деревня Леоново Чеховского района, деревня Степыгино городского округа Домодедово, город Звенигород, а также село Каменское Наро-Фомнского района», — пояснил Костомаров.
В итоге комиссия отказала селу Каменское и деревне Степыгино. Депутаты Мособлдумы приняли законопроект о присвоении остальным населенным пунктам почетного звания в трех чтениях.
Как сообщает ИА REGNUM, закон «О почетном звании Московской области «Населенный пункт воинской доблести» Мособлдума приняла в апреле 2017 года. Почетное звание присваивается населенным пунктам на территории которых или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость, героизм.
Почетное звание является высшей степенью признательности жителей Московской области.
На территориях населенных пунктов, удостоенных почетного звания, устанавливается стела с изображением герба населенного пункта.
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