В Подмосковье появились 5 новых «Населенных пунктов воинской доблести»

Звенигород, Московская область, , 14:31 — REGNUM В Московской области четыре села и город Звенигород получили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Об этом заявил зампред правительства Московской области — руководитель главного управления территориальной политики Александр Костомаров, передает «Подмосковье сегодня».

«Комиссией были рассмотрены семь ходатайств: это деревня Ленино Истринского района, поселок Колюбакино Рузского района, село Ярополец Волоколамского района, деревня Леоново Чеховского района, деревня Степыгино городского округа Домодедово, город Звенигород, а также село Каменское Наро-Фомнского района», — пояснил Костомаров.

В итоге комиссия отказала селу Каменское и деревне Степыгино. Депутаты Мособлдумы приняли законопроект о присвоении остальным населенным пунктам почетного звания в трех чтениях.

Как сообщает ИА REGNUM, закон «О почетном звании Московской области «Населенный пункт воинской доблести» Мособлдума приняла в апреле 2017 года. Почетное звание присваивается населенным пунктам на территории которых или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость, героизм.

Почетное звание является высшей степенью признательности жителей Московской области.

На территориях населенных пунктов, удостоенных почетного звания, устанавливается стела с изображением герба населенного пункта.