Багровые воды: В реку Сочи сливали краску

Краснодар, , 14:29 — REGNUM В Сочи вода в одноименной реке поменяла цвет. Как сообщили очевидцы в соцсетях, утром 27 апреля вода в реке стала красно-оранжевой. Виновные уже найдены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии олимпийской столицы, места сброса красящих веществ установили без труда — на решетке ливневок, куда сбрасывали отходы на территории ООО «Сочи Холод», остались следы синего и красного цвета.

Затем по Хлудовскому ручью краска попала в реку Сочи, которая протекает всего в 500 метрах, а потом и в Черное море.

«Сброс производился два дня подряд в одно и то же время — примерно в семь часов утра. При этом рядом, буквально в 10 метрах, располагаются баллоны с краской, принадлежащие предприятию», — добавили в администрации.

Взятые с мест слива красящих веществ пробы отправлены в лаборатории Росприроднадзора и Водоканала. Результаты будут известны уже 28 апреля. В причинах произошедшего будут разбираться следователи.

«Но характер, частота и последовательность сбросов, а также дальнейшее тиражирование этих фактов в интернете, дает основание предполагать, что это целенаправленная диверсия, направленная на дискредитацию Сочи накануне курортного сезона», — отметили в мэрии.

За загрязнение природы виновных, скорее всего, накажут крупным штрафом. Кроме того, нарушителям природоохранного законодательства может грозить и уголовная ответственность. Это будет зависеть от масштабов нанесенного вреда.

Как сообщило ИА REGNUM, подобная история случилась несколько недель назад и с рекой Псахе. Местные жители начали жаловаться на то, что вода здесь потемнела и источает неприятный, удушающий запах. По словам очевидцев, 12 апреля в реку Псахе произошел сброс канализации. Источник — маленький ручей уходящий далеко в частный сектор бегущий с горы.

Позднее выяснилось, что сброс сточных канализационных вод в реку Псахе, протекающей по району Мамайка в Сочи, произошел из-за прорыва стены выгребной ямы. Сотрудники «Сочиводоканала» обнаружили большую выгребную яму в селе Барановка Хостинского района в домовладении по улице Армянская, 99. Туда «черные» ассенизаторы свозили отходы с дач, частных владений и сливали в этот котлован. После обрушения одна из стен ямы канализационные стоки из хранилища попали в ручей, а оттуда уже в реку Псахе.

Читайте ранее в этом сюжете: Сочи в преддверии летнего сезона: зловонные реки и трубы канализации в море