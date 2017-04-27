Убитая в Москве адвокат не получала угроз

Москва, , 14:12 — REGNUM Убитой на северо-востоке Москвы адвокату Наталье Вавилиной при жизни угроз не поступало. Об этом сообщили РИА «Новости» в адвокатской коллегии «Дельфи».

«Никаких угроз ей не поступало, никаких предпосылок не было, — сказал источник. — У нас нет версии, с чем это связано».

В адвокатской коллегии «Дельфи» также добавили, что Вавилина не занималась опасными уголовными делами или судебными спорами с руководством крупных компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2017 года в Москве в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе была убита из огнестрельного оружия адвокат Наталья Вавилова.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось по горячим следам установить приметы злоумышленника. Неизвестный попал на видео, которое записала установленная на доме камера видеонаблюдения.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

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