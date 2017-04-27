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Офицеры Черноморского флота осуждены за расхищение деталей вертолетов

Общество

Министерству обороны причинен материальный ущерб на сумму более 350 тыс. рублей

Севастополь, 27 апреля 2017, 13:59 — REGNUM  Сотрудники ФСБ России по Черноморскому флоту раскрыли схему хищения авиадеталей вертолетов — два старших офицера Севастопольского гарнизона осуждены за хищение имущества. Об этом сообщила пресс-служба Севастопольского гарнизонного военного суда.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ России по Черноморскому флоту, в 2016 году был выявлен преступный механизм по хищению авиадеталей вертолетов, на основании чего следственным отделом ВСУ по Черноморскому флоту возбуждено уголовное дело по подозрению в совершенных деяниях подполковника Суркова В.В. и майора Чебуровского С.П.», — говорится в сообщении суда.

По данным Севастопольского гарнизонного военного суда, с этой целью и. о. заместителя командира воинской части по инженерно-авиационной службе Сурков и начальник группы регламента и ремонта вертолетов Чебуровский вступили в преступный сговор.

В декабре 2010 года Сурков перевел главный редуктор вертолета в категорию «металлолом» и затем списал его с документального учета вертолета, а Чебуровский демонтировал деталь в марте и вывез ее на автомобиле за пределы территории воинской части, после чего продал.

Затем, уже в сентябре 2011 года, Чебуровский похитил с вертолета технически исправный кабель-трос и обратился к Суркову с просьбой об оказании содействия в сокрытии следов хищения. После этого Чебуровский вывез похищенный кабель-трос на автомобиле за пределы территории воинской части и продал.

Аналогичным образом Чебуровский и Сурков также похитили в ноябре 2012 года с вертолета топливный бак.

В результате хищений государству в лице Министерства обороны был причинен материальный ущерб на сумму более 350 тыс. рублей. Учитывая степень и характер общественной опасности содеянного, по приговору Севастопольского гарнизонного военного суда каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет. Однако с применением статьи 73 УК РФ наказание постановлено считать условным с испытательным сроком в три года.

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