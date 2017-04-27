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Упрощается подача документов в страховую для медицинских выплат

Общество

Госдума рассмотрит законопроект

Москва, 27 апреля 2017, 13:50 — REGNUM  Внесенные в Госдуму поправки в закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» дадут людям право поручить страховой компании самой запрашивать документы, которые граждане получают самостоятельно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, об этом заявил депутат Андрей Исаев («Единая Россия»). Таким образом, процесс подачи выписок и справок, нужных для оформления страховых выплат, упростится, к примеру, людям с ограниченными возможностями здоровья не нужно будет обращаться в разные организации за этими документами — это сможет сделать за них страховая компания, отметил он.

«Сегодня для того, чтобы получить определенные виды страховых выплат, работники должны представить в страховую компанию документы: выписку из решения МСЭК (медико-социальной экспертизы), предположим, или справку о том, что работник болел определенным видом заболевания. Этот законопроект предлагает предоставить право страховым компаниям с письменного согласия самого работника эту же информацию, а не какую-либо другую, запрашивать в электронном виде и получать», — пояснил парламентарий. То есть человеку, если он сам соглашается (на предоставление информации в электронном виде) больше не придется сначала идти за справкой, потом нести ее в страховую компанию, указал он. «Эту справку страховая компания сама сможет запросить. Никакой медицинской тайны при этом не разглашается. Никакой новой информации по сравнению с той, которую они (страховые компании) и сейчас получают, тоже нет», — сказал Исаев.

При этом, указал депутат, из-за несоблюдения процедуры внесения законопроектов процесс рассмотрения данной инициативы может затянуться — автор законопроекта депутат Владислав Резник поспешил внести законопроект до обсуждения его в открытом режиме во фракции. «Обсуждение позволило бы не вызывать ажиотажа и неправильных интерпретаций. Но он пошел другим путем, что, конечно, осложнило на какой-то момент принятие этого закона, который в целом призван упростить людям жизнь», — сказал Исаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Госдуму депутатом Владиславом Резником был внесен законопроект, предполагающий включение страховых организаций в перечень организаций, которые вправе использовать институт упрощенной идентификации. «Упрощенная идентификация клиентов страховых компаний позволит получать информацию, обеспечивающую прохождение упрощенной идентификации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования», — отмечал автор.

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» не поддержит допуск страховщиков к мединформации

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