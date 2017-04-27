В Москве скончался ученый Федор Капица

Москва, , 13:46 — REGNUM В Москве на 67-м году жизни скончался ученый-литературовед и фольклорист Федор Капица. Об этом сообщила «Агентству Москва» пресс-секретарь президента Российской академии наук Светлана Попова.

«Сегодня (27 апреля) в Москве после продолжительной болезни легких скончался ученый Федор Капица», — сказала она.

Дата и место похорон пока не называются.

Федор Капица родился в Москве 17 августа 1950 года, окончил факультет филологии МПГУ в 1975 году. С 1997 года мужчина являлся ведущим научным сотрудником отдела фольклора ИМЛИ РАН, а с 2004 года — отдела древнеславянских литератур.