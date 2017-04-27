За особые заслуги: Михаил Барышников стал гражданином Латвии

Рига, , 13:38 — REGNUM Артист балета Михаил Барышников, в 1974 году эмигрировавший из России в США, получил гражданство Латвии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба парламента страны.

Отмечено, что сейм Латвии предоставил Барышникову гражданство, учитывая его особые заслуги перед государством. В поддержку такого решения высказались все парламентарии.

Артист также присутствовал на голосовании, по окончании процедуры ему вручили букет цветов. Вице-спикер Сейма Инесе Либиня-Эгнере отметила, что Михаил Барышников всегда активно выражал общественного мнение, отстаивал демократические ценности и права человека.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива о предоставлении Михаилу Барышникову гражданства Латвии в декабре 2016 года была передана Сеймом в комиссию по гражданству, миграции и сплочению общества. Проект документа подали представители всех фракций парламента. Артист является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Михаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге, в семье советского офицера. В Рижском хореографическом училище он начал заниматься балетом, с 15 лет учился в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой.

В период с 1969 по 1974 год выступал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. В 1974 году, находясь в Канаде на гастролях, Барышников принял решение не возвращаться в СССР.

Позже артист уехал в США, выступал в Нью-Йорке, снимался в кино. Среди его киноработ — «Белые ночи», «Танцоры», «Мой папа Барышников». В 2005 году в Нью-Йорке открыл Центр искусств Барышникова.

Барышников не раз признавался, что не собирается возвращаться в Россию, более того, артист игнорирует и приглашения посетить страну. Так, в 2013 году в интервью Русской службе ВВС артист отметил, что никогда не чувствовал привязанности к России, в том числе потому, что прожил здесь всего 10 лет. По словам Барышникова, у него есть ностальгия по русским людям и русской культуре, но не по «месту на географической карте».

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