В Одессе за возвращение имен улицам возбуждено дело

Одесса, Украина, , 13:21 — REGNUM В Одессе прокуратура возбудила дело в связи с решением городского совета вернуть ряду улиц города советские названия, утерянные по решению предыдущего губернатора области Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области Украины. Дело возбуждено по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Ранее Одесский горсовет принял решение о возвращении 56 топонеимическим объектам города исторических названий. Улицы были переименованы по инициативе экс-губернатора области Михаила Саакашвили согласно принятому в 2015 году на Украине закону «О декоммунизации».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий советскую символику. В рамках закона предполагается, в числе прочего, переименование городов и улиц.

Был составлен список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть с географической карты Украины и с улиц населенных пунктов. По планам, до конца 2016 года переименованию должны были подвергнуться более 9 сотен населенных пунктов страны.

В Киеве власти переименовали Московский проспект в проспект Степана Бандеры. Также улица Кутузова была переименована в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало.

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