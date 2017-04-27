Правительство признает первое убийство члена FARC-EP после заключения мира

Богота, , 13:16 — REGNUM Генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес 26 подтвердил первое убийство члена леворадикальной повстанческой группировки Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP) после начала реализации мирного соглашения между повстанцами и правительством, сообщает El Periódico.

«Прошлой ночью Хосе Убер Ятакуэ, убитый в муниципалитете Торибио, по предварительным данным прокуратуры, являлся давним членом FARC-EP», — заявил Мартинес журналистам.

Убийство 35-летнего Ятакуэ, являвшегося членом FARC-EP в департаменте Каука, расположенном на юго-западе Колумбии, выполнили наемные убийцы.

Повстанец был застрелен 25 апреля людьми в масках, которые произвели в него шесть выстрелов. Ятакуэ было 35 лет, он происходил из местных коренных народностей и с 18 лет командовал повстанцами в этом регионе страны, хотя всегда выступал за мирные альтернативные методы и средства.

После признания факта убийства повстанца генпрокурор Колумбии заявил, что «в настоящее время только партизаны перешли специальные районы демобилизации. Прокуратура сообщила Верховному комиссару по вопросам мира Серхио Харамильо и другим государственных органам о желательности для членов милиций также перейти в эти районы для их же собственной физической безопасности».

Напомним, что представители леворадикальной группировки FARC-EP 20 апреля потребовали гарантий безопасности для своих членов после убийства 19 апреля Луиса Альберто Ортис Кабесаса, одного из бывших членов FARC-EP, к кому был применен закон об амнистии и помиловании в рамках мирного соглашения с правительством, подписанного 24 ноября 2016 года в Гаване после 52 лет конфликта.