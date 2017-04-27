Учения в Арктике: 200 военных приняли участие в тренировках на лыжах

Мурманск, , 13:32 — REGNUM В арктической бригаде Северного флота прошли контрольные занятия по тактике рейдовых действий на лыжах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, мероприятие проходило на полигоне в посёлке Алакуртти, в Мурманской области.

«Военнослужащие отрабатывали передвижение по пересечённой местности, буксировку за снегоходом, занятие обороны с ходу и ведение огня по мишенной позиции из штатного оружия — автомата Калашникова АК-47, — отметил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан второго ранга Андрей Лузик. — В занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву».

По словам Лузика, лыжная подготовка является одним из основных видов физической подготовки военнослужащих арктической мотострелковой бригады Северного флота. Она проводится с ноября по апрель. В этом году, в связи с сохранением большого снежного покрова, занятия продолжатся даже в мае.

Напомним, арктическая бригада Северного флота была создана в конце 2014 года для защиты интересов Российской Федерации в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году — с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути, формирует в арктической зоне современную и разветвлённую систему освещения воздушной и надводной обстановки.

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