В Ярославской области детей будут отвлекать от суициидальных мыслей работой

Ярославль, , 12:50 — REGNUM В Ярославской области детский омбудсмен предложил бороться с подростковыми группами смерти в соцсетях при помощи трудоустройства детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

В Москве прошел Слет детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в Центральном Федеральном округе Российской Федерации. В работе Слета приняли участие 200 делегатов.

Ярославскую область представляли пять членов детского общественного совета при Уполномоченном по делам ребенка из Ярославля, Данилова, Гаврилов-Яма. В рамках этого слета прошел координационный Совет уполномоченных ЦФО.

«На Совете мы обсудили мы обсудили два вопроса — установление инвалидности у детей и трудоустройство ребят. Мы считаем, что если бы дети в школьные каникулы могли работать, то они не слонялись бы по улицам и не зависали бы в интернете на вредных сайтах. Спрос на детский труд есть, особенно во время летних каникул, которые совпадают c периодам отпусков у взрослых. Но работодатели хотят гарантий, что школьник будет работать по-настоящему, а не дурака валять. В Москве есть положительный опыт решения этого вопроса, и мы планируем его перенимать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM детский омбудсмен Михаил Крупин.

Для участников слета были проведены правовые и патриотические квесты, а для Уполномоченных — практикумы по темам: «Конфликтные ситуации в детских коллективах» и «Закрытые группы в сети Интернет. Борьба с наркотиками, призывами к суициду».