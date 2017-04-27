«Геям из Чечни необходимо убежище в Европе»

Грозный, , 12:50 — REGNUM Для чеченских представителей ЛГБТ-сообщества пребывание на родине опасно для жизни. Поэтому государства-члены Совета Европы должны рассмотреть вопрос о предоставлении убежища лицам нетрадиционной ориентации из Чечни. Об этом заявил 26 апреля в своем докладе на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) комиссар по правам человека Нильс Муйжниекс.

«Принимать беженцев сегодня в Европе непопулярно, но эти люди нуждаются в защите и безопасности, а в Чечне их безопасность под угрозой», — цитирует комиссара «Deutsche Welle — Russian».

По словам Муйжниекса, сведения о пытках и гибели геев в Чечне он получил «из источников, заслуживающих доверия» — от российских журналистов и правозащитников, с которыми лично встречался. Также он отметил, что обратился по поводу сообщений о притеснениях гомосексуалистов в Чечне к уполномоченному по правам человека в России и в Следственный комитет РФ, однако ответа на свои запросы до сих пор не получил.

Стоит отметить, что 26 апреля в Мадриде прошла акция протеста против преследования геев в Чечне. В ней приняли участие около 250 человек — представители местного движения ЛГБТ, пишет «El Pais». Державшие в руках розовые треугольники — напоминание о нашивках, которые использовали нацисты как отличительный знак для гомосексуалистов, сидевших в концлагерях в 40-е годы, митингующие потребовали расследования фактов преследования лиц нетрадиционной ориентации в Чечне.

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Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение темы преследования геев в Чечне началось после публикации «Новой газетой» информации о том, что в регионе якобы произошли массовые задержания гомосексуалистов, а троих из них даже убили. Эти факты власти самой Чечни опровергли. Не подтвердили их и в правоохранительных органах региона, куда сделала запрос уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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