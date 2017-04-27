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Путин поздравил с вековым юбилеем Российскую книжную палату

Общество

В 2013 году учреждение было ликвидировано

Москва, 27 апреля 2017, 12:39 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российской книжной палаты со 100-летием существования организации. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что Книжная палата стала первым в мире государственным учреждением, созданным для регистрации печатной продукции. Ее коллектив долгие годы формировал уникальную коллекцию и литературных произведений, и других изданий.

«Важно, что вы продолжаете эти замечательные традиции, бережно собираете и храните «книжную память» нации, проводите большую исследовательскую и методическую работу, способствуете развитию отечественного издательского и библиотечного дела», — говорится в поздравительной телеграмме.

Российская книжная палата, у истоков которой стояли видные российские ученые, проводила библиографический и статистический учёт выпускаемых на территории страны изданий. Она занималась их хранением, а также научными исследованиями в области библиографии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Российская книжная палата» было ликвидировано. Имущество организации было передано в хозяйственное ведение ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».

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