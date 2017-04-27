Министр транспорта Молдавии задержан по подозрению в коррупции
В министерстве и по месту жительства министра-либерала прошли обыски
Кишинёв, 27 апреля 2017, 12:38 — REGNUM Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали министра транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии Юрия Киринчука. Как сообщили в пресс-службе НЦБК, чиновник задержан на 72 часа в рамках дела о коррупции, передает корреспондент ИА REGNUM.Задержанию предшествовали обыски, проведенные в министерстве, а также по месту жительства министра и еще нескольких сотрудников Минтранса. Деталей дела, в рамках которого задержан министр, пока не сообщается.
В правительство Киринчук был выдвинут от прорумынской Либеральной партии Молдавии.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава одного из районов Молдавии задержан по подозрению в коррупции
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Коррупция
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