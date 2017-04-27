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Жители осажденного Севастополя получат удостоверения к 9 мая

Общество

Знаки отличия сопутствуют мерам социальной поддержки, согласно региональному закону

Удостоверение жителя осажденного Севастополя
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Удостоверение жителя осажденного Севастополя

Севастополь, 27 апреля 2017, 12:37 — REGNUM  Правительство Севастополя утвердило удостоверения и нагрудный знак жителя осажденного Севастополя, первые десять защитников города получат знаки отличия ко Дню Победы. Об этом говорилось на заседании правительства 27 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В городе Севастополе проживают 1 тыс. 106 человек этой категории. К тем льготам, которыми они ранее пользовались, добавляется мера соцподдержки — диспансеризация и существенное увеличение ежемесячной денежной выплаты до 2 тыс. 638 рублей. С 2015 года это увеличение в пять раз», — сказал директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

Решением правительства Севастополя завершено формирование нормативной базы для того, чтобы эта категория граждан получила статус. «Теперь мы можем заказать, изготовить и вручить им удостоверения и нагрудные знаки. К 9 мая первая группа жителей осажденного Севастополя получит знаки отличия», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Заксобрание приняло закон «О жителях осажденного Севастополя», устанавливающий правовые гарантии социальной защиты граждан, которые во время обороны города Севастополя — с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года — проживали на его территории.

Читайте об этом: Жителей осажденного Севастополя наделили льготами

Законодатели приняли региональный закон, не дождавшись от Государственной думы РФ изменений в федеральном законе о предоставления защитникам Севастополя льгот на уровне жителей блокадного Ленинграда.

Читайте также: Правительство РФ уточнило дату обороны Севастополя в 1941—1942 гг.

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