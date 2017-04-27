Киргизстанских школьников обещают обеспечить Интернетом к ноябрю 2017 года

Бишкек, , 12:37 — REGNUM Правительство намерено обеспечить подключение всех школ Киргизии к Интернету до 1 ноября 2017 года. Об этом заявила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева, выступая на заседании республиканского парламента сегодня, 27 апреля.

По ее словам, к означенному сроку планируется обеспечить доступом к Всемирной сети 775 общеобразовательных учреждений по всей стране. «80% из них будут подключены к 1 сентября, а остальные — к 1 ноября. Вопрос финансирования решается», — подытожила чиновница.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным Министерства образования и науки Киргизии, в настоящее время в этой среднеазиатской стране насчитывается2218 школ. Отметим, что по состоянию на конец 2016 года компьютерами были обеспечены не более четверти из них, а доступ к Интернету имели менее 10% киргизстанских общеобразовательных учреждений.