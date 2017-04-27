Лолита обещала советовать всем смотреть порно на сайте СБУ

Москва, , 12:33 — REGNUM Певица Лолита Милявская пообещала рекламировать среди своих знакомых сайт Службы безопасности Украины в качестве ресурса «для взрослых». Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, сайт СБУ можно рекомендовать всем, как «бесплатное порноприложение. «Веселые вы ребята», — написала Лолита в адрес украинской спецслужбы.

Артистка также подчеркнула, что это ее последние слова по поводу скандала с ее фотографиями на сайте СБУ.

Ранее СБУ разместила на своем сайте в связи с запретом въезда на Украину фотографию Лолиты, на которой у артистки во время выступления спала лямка платья и обнажилась грудь. Снимок сопровождался подписью: «Удачи!».

Лолита позже заявила, что фото было смонтировано. Инцидент произошел после того, как ее ссадили с поезда Москва — Киев в Конотопе и заблокировали въезд в страну.

Пользователи соцсетей раскритиковали публикацию фото, назвав такие методы недостойными серьезной организации и в целом циничными.

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