Лолита обещала советовать всем смотреть порно на сайте СБУ
Артистка также подчеркнула, что это ее последние слова по поводу скандала с ее фотографиями на сайте СБУ
Москва, 27 апреля 2017, 12:33 — REGNUM Певица Лолита Милявская пообещала рекламировать среди своих знакомых сайт Службы безопасности Украины в качестве ресурса «для взрослых». Об этом она написала в своем Instagram.
По ее словам, сайт СБУ можно рекомендовать всем, как «бесплатное порноприложение. «Веселые вы ребята», — написала Лолита в адрес украинской спецслужбы.
Артистка также подчеркнула, что это ее последние слова по поводу скандала с ее фотографиями на сайте СБУ.
Ранее СБУ разместила на своем сайте в связи с запретом въезда на Украину фотографию Лолиты, на которой у артистки во время выступления спала лямка платья и обнажилась грудь. Снимок сопровождался подписью: «Удачи!».
Лолита позже заявила, что фото было смонтировано. Инцидент произошел после того, как ее ссадили с поезда Москва — Киев в Конотопе и заблокировали въезд в страну.
Пользователи соцсетей раскритиковали публикацию фото, назвав такие методы недостойными серьезной организации и в целом циничными.
Читайте ранее в этом сюжете: Лолита – об СБУ, опубликовавшей ее фото: «У них же дел больше нет!»
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.