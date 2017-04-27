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Репетиция парада частично остановит движение в центре Петербурга

Общество

Репетиция парада пройдет на Дворцовой площади

Танк Т-34 на параде Победы в Петербурге в 2016 году
Танк Т-34 на параде Победы в Петербурге в 2016 году

Санкт-Петербург, 27 апреля 2017, 12:13 — REGNUM  Подготовка к репетиции парада в честь Дня Победы уже обернулась серьезными трудностями для автомобилистов в окрестностях Дворцовой площади, на которой пройдут тренировки парадных расчетов и экипажей боевой техники, принимающих участие в параде.

Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, с 15:00 до 20:00 27 апреля движение транспортных средств будет прекращено по следующим участкам автомобильных дорог: наб. р. Мойки от Невского пр. до Конюшенного пер.; Миллионная ул.; Певческий проезд; наб. Зимней канавки; Дворцовая наб. от Дворцового моста до Троицкого моста; Дворцовый проезд; Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.; Адмиралтейская наб.; Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.

Еще до вступления в силу этих ограничений начались сложности с проездом в центре Петербурга. «Перекрыли Дворцовый (мост) от Биржи к Невскому (проспекту)», — сообщили утром петербуржцы в популярной городской группе в соцсети.

Несмотря на то, что общая «пробочная» ситуация в городе оценивается сервисом «Яндекс. Пробки» на 12:00 всего в 5 баллов, на ряде центральных магистралей движение фактически остановилось. Например, скорость движения по Университетской и Дворцовой набережным не превышает 5 км/ч, тяжелая ситуация — на Троицком мосту, Адмиралтейской набережной и Адмиралтейском проспекте.

Как сообщала ранее пресс-служба Западного военного округа, тренировки парада на главной площади северной столицы пройдут 27 апреля, 3 и 5 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.

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