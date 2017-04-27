В Подмосковье скончалась экс-участница ток-шоу Машитлова, весившая 300 кг

Красногорск, , 12:07 — REGNUM В Подмосковье скончалась 300-килограммовая женщина Римма Машитлова, которая снялась во многих популярных ток-шоу. Об этом сообщает в четверг, 27 апреля, Life.ru.

«Во время выписки из больницы Римма чувствовала себя плохо (…), — говорится в сообщении. — Через неделю женщина умерла».

Родственники Риммы считают, что в смерти инвалида первой группы виноваты столичные медики.

«Муж Риммы Машитловой в ближайшее время собирается обратиться в прокуратуру и суд с заявлением на недобросовестных врачей», — говорится в сообщении.