В Подмосковье скончалась экс-участница ток-шоу Машитлова, весившая 300 кг
«Во время выписки из больницы Римма чувствовала себя плохо»
Красногорск, 27 апреля 2017, 12:07 — REGNUM В Подмосковье скончалась 300-килограммовая женщина Римма Машитлова, которая снялась во многих популярных ток-шоу. Об этом сообщает в четверг, 27 апреля, Life.ru.
«Во время выписки из больницы Римма чувствовала себя плохо (…), — говорится в сообщении. — Через неделю женщина умерла».
Родственники Риммы считают, что в смерти инвалида первой группы виноваты столичные медики.
«Муж Риммы Машитловой в ближайшее время собирается обратиться в прокуратуру и суд с заявлением на недобросовестных врачей», — говорится в сообщении.
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