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Ещё одна школа в Великом Новгороде обойдётся бюджету в 756,2 млн рублей

Общество

Муниципальный контракт заключён с компанией «Трест-2», которая занималась реконструкцией новгородского стадиона «Электрон»

Деньги
Иллюстрация: Canal3.md
Деньги

Великий Новгород, 27 апреля 2017, 12:02 — REGNUM  В Великом Новгороде заключён муниципальный контракт на строительство новой школы на 1350 мест на улице Белорусской в Псковском микрорайоне города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, контракт заключён 26 апреля на сумму в 756,2 млн рублей с ООО «Трест-2».

Эта компания известна в городе по реконструкции стадиона «Электрон» в 2015 году.

Заказчиком работ выступило муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода «Управление капитального строительства». Источник финансирования — средства федерального бюджета и бюджета Новгородской области на 2017 год. Строительные работы должны быть выполнены до 25 декабря 2017 года.

Проектно-сметную документацию на строительство школы разработал ОАО «Институт Новгородгражданпроект» в рамках муниципального контракта стоимостью 4 млн рублей.

По проекту, здание школы будет 3-этажным, в ней будет несколько лифтов, в том числе подъёмники для инвалидов. На первом этаже, помимо учебных классов, предусмотрены игровые и спальные комнаты, мастерские для мальчиков и кабинет домоводства для девочек, медицинские кабинеты, три спортивных зала с душевыми, столовая с помещениями кухонного блока, мастерские для ремонта. На других этажах будут библиотека, актовый зал, кабинеты хореографии и музыки, радиоэлектроники, дизайна и другое.

Напомним, школа в Псковском микрорайоне станет второй в Великом Новгороде, построенной за последние 26 лет. Ещё одну школу на 1350 мест — на улице Ворошилова в микрорайоне «Ивушки» — строит ООО «Строительный трест 45». Эта школа откроет двери для учащихся уже 1 сентября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Новую школу в Псковском микрорайоне Великого Новгорода построят в 2017 году

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