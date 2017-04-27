Сейм Латвии предоставил гражданство Барышникову
Танцовщик Михаил Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство
Рига, 27 апреля 2017, 11:45 — REGNUM Власти Латвии предоставили гражданство балетному танцовщику Михаилу Барышникову, родившемуся в Риге в 1948 году. Об этом сообщает в четверг, 27 апреля, портал Mixnews.lv.
«Сейм (парламент) постановил предоставить гражданство за особые заслуги родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову», — говорится в сообщении.
Решение было принято в сейме Латвии единогласно в присутствии самого артиста. По итогам голосования Барышникову были вручены цветы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство. Он учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой.
В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США.
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