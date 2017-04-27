Сейм Латвии предоставил гражданство Барышникову

Рига, , 11:45 — REGNUM Власти Латвии предоставили гражданство балетному танцовщику Михаилу Барышникову, родившемуся в Риге в 1948 году. Об этом сообщает в четверг, 27 апреля, портал Mixnews.lv.

«Сейм (парламент) постановил предоставить гражданство за особые заслуги родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову», — говорится в сообщении.

Решение было принято в сейме Латвии единогласно в присутствии самого артиста. По итогам голосования Барышникову были вручены цветы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство. Он учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой.

В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США.

Читайте также: Латвия предоставит гражданство Михаилу Барышникову