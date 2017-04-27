Организаторам ярославской «Монстрации» пригрозили отменой акции

Ярославль, , 11:41 — REGNUM Организатора акции «Монстрация» в Ярославле Андрея Алексеева опросили в центре «Э» (подразделение полиции по борьбе с экстремизмом) в связи с проведением мероприятия. Об этом Алексеев написал на своей странице в Facebook. По его словам, неизвестный пожаловался в полицию на использование образа первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на промо-плакатах «Монстрации».

«В результате полуторачасовой беседы в Центре «Э» в составленном протоколе опроса мы заверили правоохранительные органы, что образ использован исключительно в художественных целях, не преследует желания оскорбить первую женщину-космонавта, а напротив, популяризирует и её подвиг, и ярославский Первомай среди творческой молодёжи», — пояснил Андрей Алексеев.

Кроме того, он уточнил, что проверку по поводу проведения «Монстрации» проводит прокуратура. «Монстрация» согласована мэрией Ярославля. Участники акции 1 мая соберутся у планетария (культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой) и пройдут шествием по Которосльной набережной до стадиона «Спартаковец».