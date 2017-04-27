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Аллея славы РФ может появиться в Волгограде

Общество

Горожане активно голосуют за свой город

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Саженец
Иллюстрация: Экоплант.рф
Саженец

Волгоград, 27 апреля 2017, 11:38 — REGNUM  Волгоград получил реальный шанс войти в число городов, в которых будет высажена Аллея славы РФ. На сегодня город-герой, сделав резкий скачок, переместился на вторую строчку в списке претендентов на победу в конкурсе с одноименным названием, который проходит в интернете. За Волгоград свои голоса отдали уже более 126,4 тыс. человек. Впереди только Москва, за которую проголосовали 235,5 тыс. человек, предает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля со ссылкой на данные на сайте конкурса.

По итогам акции планируется высадить 9 тыс. бесплатных саженцев деревьев. Всего будут выбраны 15 городов — по пять в трех категориях: мегаполисы и населенные пункты с населением до 100 тыс. человек и от 100 тыс. до 500 тыс. человек. Деревья будут распределены прямо пропорционально количеству отданных за каждый город голосов.

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Скриншот помежуточных итогов голосования
Иллюстрация: Аллеи-славы.рф
Скриншот помежуточных итогов голосования

Голосование продлится до 30 апреля, а уже 5 мая будут подведены итоги и названы победители. Акция приурочена к празднованию Дня Победы.

Напомним, еще 23 апреля Волгоград занимал лишь 15-ю строчку в списке участников конкурса на озеленение, а 24 апреля поднялся до 7-й позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Волгоград участвовал еще в одном конкурсе — на символ для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, которые намерен выпустить Центробанк РФ. Волгоградцы предложили для изображения на новых купюрах скульптуру «Родина-мать зовет». Однако, несмотря на то, что с первого дня голосования этот символ вырвался в лидеры, победить городу-герою так и не удалось.

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