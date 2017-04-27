В Мумбаи скончался актер Винод Кханна

Мумбаи, Индия, , 11:26 — REGNUM В Индии после продолжительной болезни скончался 70-летний актер и политик Винод Кханна. Об этом сообщает The Times of India.

Трагедия произошла в четверг, 27 апреля, в Мумбаи.

«Актер Винод Кханна скончался в четверг, — говорится в сообщении. — Ему было 70 лет».

Причина смерти популярного артиста — рак мочевого пузыря.

Напомним, Винод Кханна начал свою актерскую карьеру в 1968 году. На счету артиста — десятки ролей, которые принесли ему несколько наград престижной болливудской премии Filmfare Award.