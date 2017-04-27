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РПЦ придаст Исаакиевскому собору статус патриаршего храма

Общество

Особый статус для собора РПЦ планировала с самого начала

Внутри Исаакиевского собора
Юлия Карнаева© REGNUM
Внутри Исаакиевского собора

Москва, 27 апреля 2017, 11:06 — REGNUM  Статус патриаршего храма получит Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге после его передачи Русской православной церкви, заявила глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения, сообщает 27 апреля РБК.

Как пояснила игуменья, РПЦ изначально намеревалась придать собору особый статус.

«[Поэтому] неслучайным было участие святейшего [в процессе передачи собора]; вполне естественно, что он обратился к губернатору, поддержав инициативу [митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского] владыки Варсонофия», — сказала она.

Напомним, в 2015 году митрополит Варсонофий обращался к властям Санкт-Петербурга с просьбой о передаче Исаакиевского собора РПЦ, но осенью 2015 года Смольный официально отказал в этой просьбе. 10 апреля 2016 года митрополит Варсонофий письменно попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева помочь с передачей.

10 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ: «По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию».

Читайте подробнее: Исаакиевский собор передадут в ведение РПЦ — Полтавченко

В настоящее время в здании работает СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», а по согласованию с его администрацией в храме регулярно проходят церковные службы. В конце марта сотрудники музея обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором опросили остановить планируемую передачу собора РПЦ.

Читайте также: Сотрудники музея «Исаакиевский собор» обратились к Путину как к ленинградцу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили предложение о включении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора в повестку дня пленарного заседания.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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