В Якутии незаконный вывоз песка сделал опасным берег реки возле села

Якутск, , 11:05 — REGNUM Минимум четыре глубоких оврага глубиной от 5 метров на берегу реки Лена образовались в результате активного вывоза песка у села Даркылах в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Жители населённого пункта боятся за детей и рыбаков, опасаясь, что, когда прибудет вода, ям не будет видно, рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель республиканского общественного движения «СИР» (Земля) Иван Степанов.

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По его словам, обратившиеся к нему жители Даркылаха считают, что песок с берега реки возле них увозят незаконно и с попустительства дирекции речного порта Якутска. По словам селян, помимо того, что с берега забирают песок, машины ещё и привозят туда мусор. Иван Степанов уже подал заявление в Росприроднадзор, в министерство промышленности, которые контролируют пользование недрами.

Устное обращение жителей в надзорное ведомство ни к какому результату не привело: селянам в Росприроднадзоре сообщили, что на берегу просто производится выемка баржи по решению суда.

«Хотя на самом деле песок вывозится рядом с этой баржей, и есть минимум 4 глубоких оврага не менее 5 метров глубиной. Это опасно, когда они закроются водой, люди могут эти овраги у берега не заметить. Те, кто там живёт, просто в ужасе», — отметил Иван Степанов.

Общественник планирует совместный выезд с министерством промышленности и Росприроднадзором на место, откуда возят песок.

«Песок — это очень востребованный материал, тем более если достаётся фактически бесплатно. Он по качеству на строительство, конечно, не идёт, но пригоден для отсыпки, вечная мерзлота начинает оттаивать, многие участки в республике заболачиваются, и, чтобы их приподнять, люди активно занимаются отсыпкой», — сказал также председатель «СИР».

У Ивана Степанова есть подозрения, что такой вывоз противоречит законам. «Если бы это были дноуглубительные работы… А тут прямо на берегу, и при этом ещё и ил бульдозерами столкнули прямо на русло. Сейчас самое главное найти виновных и исключить повторения подобного», — считает общественник.

В том, что овраги засыплют, он сомневается: «Там, наверное, тысячи машин уже вывезли».

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Верхнеуральского района Челябинской области совместно с сотрудниками Росприроднадзора по обращению гражданина провела проверку законности вывоза песка с береговой полосы реки Урал. Вывозивший песок мужчина после проверки был привлечён к административной ответственности и оштрафован. Его также заставили вернуть песок на берег рек.